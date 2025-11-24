Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 14.haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

14 haftada 25 puan toplayan kırmızı siyahlılar, bu hafta Bodrumspor'a konuk olacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı siyahlılar, ligdeki üçüncü yenilgisini Bandırma deplasmanından aldı ve zirve yarışında yara aldı.

Çorum FK, bu hafta itibariyle kritik bir dönemece girecek.

ÖNÜMÜZDEKİ 6 MAÇIN 4'Ü DIŞARDA

Kırmızı siyahlılar önümüzdeki 6 maçın 4'ünü dışarda, 2'sini içerde oynayacak.

Bandırmaspor yenilgisi ile bu hafta oynanacak Bodrumspor maçı kritik hale geldi.

Olası bir mağlubiyet yada beraberlik halinde zirveden iyice uzaklaşacak olan kırmızı siyahlılarda yönetim olağanüstü toplandı.

BU HAFTA HERŞEY OLABİLİR

Edinilen bilgilere göre, şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen kırmızı siyahlılarda, bu hafta içerisinde bazı kararların alınacağı öğrenildi.