Çorum’da yeni bir kafe daha müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No: 29 (23 Nisan İlkokulu civarı Migros karşısı) adresinde bulunan Çaykovski Kafe hizmete açıldı.

Haftanın her günü sabah 08.00, gece 24.00 saatleri arasında müşterilerine her türlü sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra kreker, bisküvi, topkek gibi atıştırmalıklar ile hizmet verecek olan Çaykovski Kafe ayrıca Türkiye Süper Ligi maç yayınlarını da bünyesinde bulunduruyor.

Çaykovski Kafe yetkilileri tüm maç ve çay severleri işletmelerine davet etti.