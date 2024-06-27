2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son hafta maçında A Milli Takım ile Çekya karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Takım'ın galibiyet gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 90+4. dakikada Cenk Tosun atarken Çekya'nın tek golünü 66. dakikada Tomas Soucek kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Ay-yıldızlılar grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. 6 puanı bulunan Poztekiz ise lider olarak tur bileti aldı. Portekiz'i 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükselten Gürcistan, son 16 turuna yükselmek için tüm maçların bitmesini bekleyecek. Sadece 1 puanı bulunan Çekya da turnuvaya grup aşamasında veda etti.