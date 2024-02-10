Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı’lı 3. lig 4. grupta liderin maçında görev.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3. lig 4. grupta play-off mücadelesi veren Orduspor 1967 AŞ ile grup lideri Bitexen Adana 1954 FK arasındaki zorlu maçı Celal Bayraklı yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Kayseri’den Ahmet Ulu ve Ankara’dan Mehmet Ali Keskin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çankırı’dan Oğuzhan Beyaz. Maçta gözlemci olarak ise Mehmet Kaftancı görev yapacak.

Adana FK takımı ligde ilk 15 haftayı namağlup geçtikten sonra son iki maçında mağlup olmasına karşın grupta en yakın rakibinin on puan önünde lider durumda bulunuyor.

Orduspor 1967 AŞ ise 24 puanla altıncı sırada ve play-off mücadelesi veriyor.