İlimiz klasman hakemlerinden Celal Bayraklı yaşadığı sakatlığın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Yozgat’ta düzenlenen sezon öncesi atletik test sırasında belindeki ağrı şikayeti ile iğne olan Bayraklı iğnenin sinire denk gelmesi sebebiyle sakatlık yaşamış ve o günden belli fizik tedavisi görüyordu.

Son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın girişimleri ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Çağlar Temiz’in kontollerinin ardından ameliyat kararı verilen Bayraklı geçtiğimiz gün başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası bilgi aldığımız Bayraklı, şansız bir sakatlık yaşadığını rehabilitasyonun ardından tekrar özlediği yeşil sahalara dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

Sağlığıma kavuşmam için büyük titizlikle çalışan başta doktorumuz, Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Çağlar Temiz, hastane personeline, her daim sporcunun, biz hakemlerin yanında olan milletvekilimiz Sayın Yusuf Ahlatcı beye ve zor günümde yanımda olan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum dedi.