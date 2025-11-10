İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ara tatil mesajı yayınladı.

Mesajında, öğretmenlere ve öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Kıymetli meslektaşlarım, eğitim ailemiz, sevgili öğrencilerim, yoğun bir dönemin ardından kısa bir mola veriyoruz. Kasım ara tatili, nefesin tazelendiği, yürüyüşümüzün ritmini yeniden bulduğumuz kıymetli bir aralık. Çorum, tarihi, medeniyeti ve kültürüyle başlı başına bir okul, bu kısa arada şehrin bilgeliğini yanımıza alıp yeniden yola koyulacağız” dedi.

Öğrencilere, “Gayretinizle gurur duyuyorum. Sizler; emeği, merakı ve nezaketi aynı çizgide buluşturan bir medeniyetin çocuklarısınız. Her birinizin çabası, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonunda güçlü bir iz bırakıyor. Kitapların, laboratuvarların, atölyelerin ve sahadaki üretimin sesini; kalbinizin ritmiyle birleştirdiğinizde, hem kendi ufkunuzu hem şehrimizin ufkunu genişletiyorsunuz” diyen Cemil Çağlar, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Değerli meslektaşlarım ve ailelerimiz, Çorum'un eğitim yolculuğu; okul, aile ve şehir arasında kurulan sağlam köprülerle güçleniyor. Her adımda ortaya koyduğunuz destek, çocuklarımızın güvenini büyütüyor. Emeğinize ve yüreğinize teşekkür ediyorum. Bu tatil; zihnimizi dinginleştiren, kalbimizi zenginleştiren, hedeflerimizi berraklaştıran bir fırsat olsun. Dönüşte; yenilenmiş bir enerji, daha güçlü bir birliktelik ve daha yüksek bir hedef duygusuyla sınıflarımızda buluşacağız. Hepinize sağlık, huzur ve bereketle dolu bir ara tatil diliyorum.”