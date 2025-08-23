Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum temasları kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Başkan Aşgın, içmesuyu projelerinden dere ıslahlarına kadar tamamlanan yatırımlar için teşekkür ederken, ileri biyolojik arıtma tesisi, yeni ana kolektör hattı ve Cemilbey Barajının içmesuyu amaçlı projelendirilmesi gibi taleplerini de Bakan’a iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Belediyesi’nde önce Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile ardından İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü yatırımlar hakkında kapsamlı bir sunum yaparak Bakan Yumaklı’ya bilgi verdi. İçmesuyu temini, baraj projeleri, dere ıslahları ve arıtma tesisleri gibi birçok alanda tamamlanan ve devam eden çalışmaları aktaran Başkan Aşgın, özellikle Koçhisar İsale Hattı, İçmesuyu Arıtma Tesisi, İbrahim Çayırı ve Sıklık Deresi ıslahları ile barajlardaki su alma yapılarında verilen destekler için teşekkür etti.

Başkan Aşgın ayrıca, Çorum’un geleceği için hayati önem taşıyan bazı taleplerini de Bakan Yumaklı’ya iletti. Bu talepler arasında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve yeni ana kolektör hattı yapımı, Cemilbey Barajının içmesuyu ihtiyacına yönelik projelendirilmesi, Derinçay ve kollarının ıslahı ile Bayat Gediği ve Silmkent bölgelerindeki dere ıslahlarının tamamlanması yer aldı. Başkan Aşgın, “Şehrimizin geleceği için Bakanlığımızın desteği çok kıymetli. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı ise Çorum’da yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek belediyenin projelerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

