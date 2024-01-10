Çorum Fabrika Voleybol’dan yetişen Ceren Hasdemir U 18 Avrupa Şampiyonası milli takım kadrosuna çağrıldı.

Daha önce alt yaş kategorilerinde milli takıma yükselen Ceren Hasdemir bu kategoride Çorum’dan milli takıma çağrılan ilk sporcu oldu.

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17-21 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacak olan 2024 CEV U 18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Eleme müsabakalarında mücadele edecek 18 Yaş Altı milli takım kampına katıldı.

Başantrenörlüğünü Raşit Berk İnanç’ın yaptığı U 18 bayan milli takımında smaçör olarak Ceren Hasdemir ile birlikte Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Minel Nefin Özen, Başak Şahin ve Derinsu Bihan forma giyecek.

Çorum Fabrika Voleybol antrenörü Mehmet Çerman bu kategoride milli takıma ilk kez bir sporcu gönderdikleri için son derece mutlu olduklarını ve Ceren’in kendilerini gururlandırdığını belirterek milli takıma ve Ceren’e Avrupa Şampiyonası'nda elemelerinde başarılar diledi.