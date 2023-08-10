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Çorumlu İş Adamları ve Eğitimciler Derneği (ÇESİAD) tarafından dernek faaliyetlerinin tanıtımına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, ÇESİAD’ın kuruluş amacının Çorum’dan İstanbul’a okumaya gelen öğrencilere destek ve katkı sağlamak olduğunu belirterek; İstanbul’da Çorum’u yansıtmak için varız” dedi

ÇESİAD’ın projelerinden bahseden Yurtdagül;

“ÇESİAD 2005 yılında kurulmuş bir dernektir. Kuruluş amacımız Çorum’dan İstanbul’a okumaya gelen çocuklarımıza ev sahipliği yapmak. Burada Çorumlu işadamlarının da gücünü ortaya koyarak çocuklarımıza katkı ve destekte bulunmaya çalışıyoruz. Büyükşehir’de okumanın zoruluklarını çok iyi biliyoruz ve o yüzden dernek olarak Çorum’dan İstanbul’a gelen çocuklarımıza destek ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 300 öğrencimize burs desteği vermiştik, bu yıl çıtayı birazdan daha yükseltmek istiyoruz.” diye konuştu

Dernek olarak Çorum’un gelişmesine katkı sunacak çalışmaların içerisinde de her zaman yer aldıklarını aktaran Yurtdagül; “İstanbul’da Çorum’u yansıtmak için varız. İstanbul’da güçlü bir yapımız var. Ankara’da da etkinliklerimiz var. Sürekli öğrencilerle diyalog halindeyiz. İstanbul’da çatı derneği olma hedefimiz var. ÇESİAD İstanbul’da her yerde tanınıyor.” ifadelerini kullandı

Çorum’un yararına olan tüm konulara ÇESİAD olarak imzamızı atarız” diyen ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, “Çorum’un bir yerlere gelmesini istiyorsak sadece Çorum özelinde değil diğer illerdeki bürokrasinin de dahil edilerek yapılması gerekir. Bürokraside çok iyi yerlerdeyiz. Sadece organize olamıyoruz. Aslında herkes birbirine el verse Çorum’u kimse tutamaz” dedi

‘KONSOLOSLARI ÇORUM’A DAVET EDECEĞİZ’

Çorum’un kültürünü tanıtmak adına konsolosların Çorum’a davet edilmesi gibi bir çalışmalarının olduğuna değinen Neslihan Yurtdagül, “Kültürel anlamda gezilecek görülecek o kadar değerli yerler var ki. Konsoloslarımızı gezdirdiğimiz zaman diğer ülkelerdeki turistleri buraya çekersek Çorum’un turizmini geliştirecek bir fırsat yakalayacağız. İlerleyen süreçte bu projeyi gerçekleştireceğiz ve başka projelerle Çorum’a sıklıkla geleceğiz. Çorum’un her şekilde arkasındayız. Siyasi bir lobi oluşturulacaksa katkı sunulması gerekiyorsa bu dönemde bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇESİAD’I UNUTAMIYOR’

ÇESİAD yönetiminin yarıdan fazlasının mezun öğrencilerden oluştuğunu belirten ÇESİAD Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım ise; “Yönetimimizin yarıdan fazla mezun öğrencilerimiz. Mezun olan öğrencilerimizi ÇESİAD’ı unutmuyor. Roketsan’da çalışan öğrencilerimiz var, hakim olan, kaymakam olan öğrencilerimiz var ve bu öğrencilerimiz şimdi burs desteği veriyor. İstanbul gurbet hayatı yaşadığımız bir şehir. Öğrenci İstanbul’da hemşehri arıyor, kalabalık arıyor, bir destek arıyor ve biz burda öğrencilerimize aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da ÇESİAD’ı unutmuyor.” diye konuştu

Toplantıya ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, Dernek Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım, Dernek kurucularından Necati Şahin, Çorum Kültür Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan, Dernek üyelerinden Aylin Alveran, Mehmet Ünal, Sururi Onan ve basın mensupları katıldı.