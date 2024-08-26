Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği(ÇESİAD) Başkanı Mehmet Ünal, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi burs başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuruların 26 Eylül tarihinde sona ereceğini ifade eden Mehmet Ünal, “İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde öğrenim görecek öğrencilerimize belirtilen tarihler aralığında başvuru yapmalarını istiyoruz. Başvurularımızı derneğimiz web sitesinde istenilen belgelerle birlikte yapabilirsiniz. Sonrasında Mülakatlarımız 5-6 Ekim 2024 tarihinde yapılıp. Sonuçlar 10 Ekim 2024 tarihinde açıklanacaktır. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileriz” dedi.