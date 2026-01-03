Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD), "bilgi, vizyon ve deneyimin kesiştiği nokta" sloganıyla düzenlediği Zirve 19 Kariyer Zirvesi'ni Üsküdar Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarına stratejik bir dokunuş yapmayı hedefleyen program, iş dünyasının önemli isimlerini ve bursiyerleri bir araya getirdi.

Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım ve Öğrenci Başkanı Bayram Seven'in ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, lojistikten sağlığa, hukuktan teknolojiye kadar geniş bir yelpazede uzman isimler tecrübelerini aktardı. Panelistler arasında Hamdi N. Tural (Tls Lojistik), Mustafa Güler (Siegwerk Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü), Halil Atak (Zirve 23 Proje Koordinatörü), Ferit Kürkçü (Çalık Enerji), Prof. Dr. Çağatay Çağlar (Maltepe Üni. Anabilimdalı Başkanı) ve Recep T. Tural (EY Teknoloji Risk Kıdemli Uzmanı)yer aldı.

Konuşmacılar, gençlerin iş hayatında karşılaşabilecekleri riskler ve fırsatlar üzerine gerçekçi analizler sunarken, sürdürülebilir başarı için "stratejik farkındalık" vurgusu yaptılar.

Zirvenin arka planında aylar süren hazırlık sürecini başarıyla yöneten Proje Koordinatörleri Ahmet Cam ve Aleyna Erden, Bayram Seven’in liderliğindeki operasyonun kilit isimleri olarak büyük takdir topladı. Kayıt sürecinden sponsorluk yönetimine kadar her detayla ilgilenen koordinatörler, zirvenin başarısında pay sahibi oldu. Ayrıca bu süreçteki tasarımlarıyla dikkat çeken Afife Zeynep Şahinbaş Zirve 19’un tasarımlarında göz kamaştırdı.

Zirvenin tüm moderasyonunu ve vizyonunu üstlenen ÇESİAD Öğrenci Başkanı Bayram Seven, yaptığı konuşmada stratejik bir farkındalık yaratarak şunları söyledi:

“Başkanımız Sayın Mehmet Yıldırım’ın bizlere açtığı bu yolda amacımız; halihazırda nitelikli olan Çorumlu üniversite öğrencilerimizle, onlarla aynı patikada yürüyüp başarıya ulaşmış isimleri buluşturmaktı. Burada sadece bir konferans değil, motivasyon sağlayan ve güçlü network bağları kuran bir ekosistem inşa ediyoruz. Proje koordinatörlerimiz Ahmet Çam, Aleyna Erden ve tüm ekibimizle bu bağları daha da güçlendirmeye kararlıyız.”

Etkinliğin sponsorluğunu üstlenen BiletimGO iş birliğiyle gerçekleştirilen çekiliş, öğrencilere heyecan dolu anlar yaşattı. Program sonunda yapılan çekilişle katılımcılara, 1 adet tablet, 1 adet JBL kulaklık, 1 adet Stanley termos ve 5 adet 2.000 liralık giyim çeki takdim edildi. Teknolojik donanım ve motivasyon odaklı bu hediyeler, öğrencilerin eğitim hayatlarına doğrudan katkı sağlamayı amaçladı.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede, derneğin sadece bir burs merkezi değil, bir akademi vizyonuyla hareket ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Üniversite yıllarında kazanılan ağ (networking) ve doğru rol modellerle tanışmak, bir gencin gelecekteki ROI’sini (yatırım getirisini) belirleyen en kritik faktördür. Bugün burada sadece hediye değil, bir vizyon paylaştık" dedi.

Ücretsiz ve sertifikalı olarak düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)