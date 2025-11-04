TED Çorum Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak, bu yıl 47.si düzenlenen "Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda koştu.

6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde anne-babasını kaybetmiş ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilere destek amacıyla Türk Eğitim Derneği burs fonuna katkı amacıyla da düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Koşuyoruz" mesajını taşıyan Çetin Koçak, TED ailesinin dayanışma ruhunu bir kez daha hissettirdi.