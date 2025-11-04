Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvada Çorumlu sporcular toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

15 farklı ülkeden sporcuların katıldığı prestijli turnuva, güreşin gelecek vaat eden isimlerini bir araya getirdi.

Çorum Belediye Spor Kulübü ve Çorum Gençlik Spor Kulübü Sporcuları da bu zorlu organizasyonda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Madalya kazanan sporcular şunlardan oluştu:

34 kg Muhammet Yıldırım 3. (Gençlik Spor Kulübü)

34 kg Abdullah Yıldırım 3. (Gençlik Spor Kulübü)

78 kg Metehan Karakuş 3. (Gençlik Spor Kulübü)

38 kg Eymen Ege Yalçın 5. (Çoru Belediye Spor Kulübü)

68 kg Yağız Efe Çelik 5. (Gençlik Spor Kulübü)

57 kg Berkay Gözübüyük Şampiyon (Çoru Belediye Spor Kulübü)

68 kg Osman Efe Yıldırım Şampiyon (Gençlik Spor Kulübü)