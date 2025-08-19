Koçak'a önemli bir görev daha Halen TED Çorum Koleji'nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Koçak, ve Özel Sporcular Federasyonu Yüzme Milli Takım Teknik heyetinde bulunan Koçak, 20 – 30 Ağustos 2025 tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde yapılacak 2025 Virtüs Dünya Yüzme Şampiyonası’nda, Milli Takım antrenörü olarak görev yapacak.

Daha önce aldığı tüm görevlerde büyük başarılara imza atan Koçak, bu sefer de otizmli ve mental sporcularıyla tarihte bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.Bu yıl şampiyonada ilk kez “Otizm Kategorisi” yer alacak. Otizmli milli yüzücüler tarihte bir ilki gerçekleştirmek ve İstiklal Marşımızı defalarca okutmak için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi.

Müsabakalar için Tayland'da bulunan Milli Takım kafilesinde Bilge Kağan Yılgın, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Korcan Bulut Özdemir, Mert Aslan, Seçil Açıkgöz, Ulaş Yılmazoğlu, Zeynep Duru Çiftçi,Ali Şiroğlu'nda oluşan 9 kişilik sporcu'nun yanı sıra antrenörler Çetin Koçak, Eda Özlem Avan Açar, Fadıl Sarıdayı, Muhsine dalgıç, Tuğçe Kaplan Deniz, Ufuk Yoldaş, Mustafa Şahin ile refakatçiler Cevahir Gürler ve Fuat Davran yer alıyor.