Ziraat Türkiye Kupası’nda takvim belli oldu. Arca Çorum FK Kupaya üçüncü turda katılacak. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu yıl kupada 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

21 Ağustos’ta çekilecek ilk tur kuralarında 2. ligden 28, 3. ligden 46 ve Bölgesel Amatör Ligden 16 takım olmak üzere toplam 90 takım mücadele edecek. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda kazanan 45 takım ikinci tura yükselecek.

İkinci eleme turunda ilk turdan gelen 45 takım ile birlikte geçen sezon 1. ligi 8-14 sıralaması arasında bitiren yedi takım dışındaki takımlar 2. ligden 1. lige yükselen üç takım olmak ve play-off oynayıp lige çıkamayan on takım olmak üzere toplam 39 takım ile birlikte ikinci tura yükselecek.

Geçen sezonu onuncu sırada bitiren Çorum FK kupaya bu turda katılacak. Üçüncü tur maçları 28-29-30 Ekim, 4. eleme turu ise 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen 24 takımın mücadele edeceği grup maçları ise 23-24-25 Arayık, 13-14-15 Ocak, 3-4-5 Şubat ve 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.