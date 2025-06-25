AK Parti önceki dönem Çorum Milletvekili ve İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da esnafları ziyaret etti.

Ceylan, Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ı, sahibi olduğu Hitit Ayakkabı’da ziyaret etti.

Ceylan, ziyaret sırasında Oda Başkanı Cumhur Palabıyık’tan hem kendi işleri, hem de esnafın durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette AK Parti önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse, önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı, 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkan Vekili Sezgin Karaman ve Çorum’un tanınan esnaflarından Dursun Erdoğan da hazır bulundu.