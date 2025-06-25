Çorum Şeker Fabrikası'nda çiftliği şenliği düzenlendi.

Şenliğe Vali Ali Çalgan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Şenlikte bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, tarımsal üretimin her yönüyle stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak; “Üretilen ürünün işlenmesinde fabrika çalışanlarımız büyük bir sorumluluk üstleniyor. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atakan Safi nezdinde tüm yöneticilerimizi ve müteşebbislerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Her sezonun daha bereketli ve verimli geçmesini, bu güzel şenliğin de çiftçilerimiz için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Şenlikte halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.