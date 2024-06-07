ASKF Başkanı Ferhat ArıcıTÜFAD Genel Kurulunda yaptığı konuşmada yeni protokol hazırladıklarını ve bu protokolde ceza alan antrenörlerin ücretlerinde kesinti olacağını belirtti.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya katıldığını belirten ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, liglerimizde yaşanan sorunların önüne geçmek adına ciddi yaptırımlar uygulayacaklarının da altını çizdi.

Önceki gün İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiklerini söyleyen Arıcı, “Protokolümüz mahkeme karar ile iptal edildi. Yeni yapacağımız protokolü sayın valimize anlattık. Bize yeni protokol imzalanacağının sözünü verdi. Yeni protokolümüzde antrenör arkadaşlarımız Disiplin Kurulu’ndan aldığı ceza kadar ücretinde kesinti uygulanacak. Yaptırım koymamız gerekiyordu bizde buradan başlayalım dedik.

Yeni dönemde rica ediyorum antrenörlerimiz daha çok takımlarına ve oyuncularına odaklansınlar. Birde İtfaiye Sahası’nda kulüp odaları önünde çocukların maçlarını izleyen aileler var. Ailelere söyleyelim maçları tribünden izlesinler. Devre arasında veya maç başında takımlara çok müdahale ediyorlar. Yeni dönemde bunun da önüne geçelim” ifadelerini kullandı.