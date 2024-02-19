CHP tarafından Ankara’da Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Çorum’dan İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Alaca İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk, Boğazkale İlçe Belediye Başkan Adayı Duran Yazırlıoğlu, İskilip İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Var, Kargı İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Dereli, Mecitözü İlçe Belediye Başkan Adayı Veli Aylar, Oğuzlar İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Cebeci, Ortaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Necip Erdem Demirci, Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kesenek, Sungurlu İlçe Belediye Başkan Adayı Müslüme Salo, Uğurludağ İlçe Belediye Başkan Adayı Ergülü Aksıt, Aşdağul Beldesi Belediye Başkan Adayı Şenol Öncül ve Düvenci Beldesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı vurgusu yaptığı konuşmasında, Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifakın adının Türkiye İttifakı olduğunu belirterek, “Buradan şunu ifade etmek isterim. 5 yıl önce CHP’nin içinde bulunduğu ittifak, bugün aynı isimle seçimlere girmiyor. Bu ittifak ortaklarımızın verdiği ve bizim de saygı duyduğumuz bir karar. Bizim işimiz genel siyasette iktidara muhalefet etmek. Muhalefete muhalefetin, iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız. Buradan CHP’nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın bir parçasıyız, bileşeniyiz. İçindeyiz, bu ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır” dedi.