Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Günhan Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gökhan Y. yönetimindeki 19 DD 147 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü otomobili durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle aracın yanması önlendi.