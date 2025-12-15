Türkiye'de yaklaşık 51 milyona yakın elektrik abonesini ilgilendiren harcama limitlerinde değişikliğe gidildi.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren belirlenen limiti aşan aboneler elektriği devlet desteği olmadan gerçek maliyet üzerinden kullanacak.

Elektrik faturalarındaki değişikliği görmeye yaklaşık 15 gün kaldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elektrik faturalarında yeni dönem başlayacak. Belirlenen limitleri aşan abonelere gerçek maliyet üzerinden fatura kesilecek.

ELEKTRİKTE KADEME DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yapılan ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemede yıllık elektrik tüketiminde kademe sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düştü. Aylık ortalama olarak 333 kilovatsaatin yani yaklaşık 984 liranın üzerinde tüketimi olan aboneler üst sınıra ulaşacak ve devlet desteği olmadan faturaları ödeyecekler.

2,5 MİLYON HANEYİ İLGİLENDİRİYOR

Yapılan düzenleme Türkiye'deki yaklaşık 2,5 milyon aboneyi ilgilendiriyor. Ayrıca yıllık 4 bin kilovatsaatin hangi ayda aşıldığına göre gerçek maliyetli faturaya geçiş sağlanacak.

İSTİSNALAR VAR

Aynı elektrik sayacını kullanan birden fazla hanenin bulunduğu köy ve kırsal bölgelerde vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak elektrik desteğinden yararlanabilecek.

1 KW/S ELEKTRİK NE KADAR?

İstanbul'da 1 kW/saat elektriğin birim fiyatı 2,33 lira seviyesinde bulunuyor. Elektrik faturalarının alt kısmında geçmiş yıla göre toplamda ne kadar elektrik harcandığı yazıyor. Bu faturalara bakarak devlet desteğinden yararlanılıp yararlanılmayacağı anlaşılabiliyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 3 kW güce sahip bir ütüyü 1 saat çalıştırdığınız zaman 6,99 liralık harcama yapılmış oluyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ EVDE ŞARJ EDENLERİ İLGİLENDİRİYOR

Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip. 50 kW'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kV/s'yi aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi yüksek fatura ödeyecek.