CHP Çorum Kadın Kolları Başkanlığı’nın 15. olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde Özlem Güngör, Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Kadın Kolları Başkanlığın 15. olağan genel kurulu, parti binasındaki Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın da katıldığı genel kurula, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Kadın Kolları Başkan Adayları Kamile Anar, Özlem Güngör ile partililer katıldı.
Genel kurulda 212 oyun 90’ını alan Özlem Güngör, CHP Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.
Kamile Anar ise 50 oyda kaldı.
Seçimlerde ise 140 oy kullanıldığı belirtildi.
Özlem Güngör’ün yönetimi ise şu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
“Fatma Aksel, Saniye Zavar, Satı Koçak, Nilgün Uzunca, Sema Boyraz, Kevser Aytaş, Emine Aydaş, Nilüfer Ongun, Selda Eryılmaz, Teslime Aydın, Yurdan Çinkılıç, Serap Köksal, Ferdane Duyar, Sakine Bolat.
KURULTAY DELEGELERİ
Özlem Güngör, Serap Meriç, Hanim Ergül, Gülhan Eke.”