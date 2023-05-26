FATİH BATTAR

CHP Çorum Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, kadınlara 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Kadeş Meydanı’nda toplanan CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı, bir basın açıklaması yaparak kadınlara ‘sandığa gidin’ çağrısı yaptı.

Türkiye’nin kaderinin belirlenmesine iki gün kaldığını belirten CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar; “Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin kaderinin belirlenmesine iki gün kaldı. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçim iki aday arasında değildir. Bir referandum niteliğindedir. Elbette her seçim çok önemli fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir.” dedi

Cumhur İttifakı’nın adeta bir kadın düşmanı koalisyonuna dönüştüğünü belirten Anar; "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesinin önünü açmak isteyenlere, çocuklarımızın eğitim hakkının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Anar; "Sandıklara gitmek, oy kullanmak zorundayız. Sadece oyumuzu kullanıp dönmek de yetmiyor, sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.