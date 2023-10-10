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Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi’nde kongreye katılarak değişim isteyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e partililer tepki gösterdi.

Kongrede CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yaptıkları konuşmada genel başkan ve parti yönetiminin değişmesi gerektiğini belirtti.

İki milletvekilinin konuşmasına bazı partililer destek verirken, bazı partililer de tepki gösterdi. Konuşmaların sona ermesinin ardından Kırıkkale’de il kongresine katılmak için salondan ayrılan milletvekillerine CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat; “Burayı karıştırdınız, şimdi gidin Kırıkkale’yi de karıştırın. Biz sizi saatlerdir dinliyoruz, şimdi de siz bizi dinlemek zorundasınız” diyerek tepkisi ortaya koydu.

Salonda bazı partililer de değişim isteyen milletvekillerine; ‘Değişim istiyorsanız önce kendiniz istifa edin. Kaç dönemdir milletvekilliği yapıyorsunuz.” serzenişinde bulundu

Tepkilerin ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül salondan ayrılarak Kırıkkale’ye doğru hareket etti.