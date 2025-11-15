Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri ile birlikte yeni binasında hizmet vermeye başlayan Dodurga İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Solmaz ve parti yöneticileri, ayrıca Laçin İlçesi’nin Gökgözler Köyü’nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

CHP Dodurga İlçe Başkanlığı, yeni döneme yeni hizmet binasında başladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Halil Ünal, İsmail Koparan, Merkez İlçe Başkan Vekili Muharrem Gökay, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları; Sinan Şahin, Cengiz Akdikmen ile birlikte Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül de katıldı.

Ziyaret sırasında parti çalışmaları ve gündem değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindekiler ayrıca Laçin İlçesi’nin Gökgözler Köyü’nü ziyaret ederek İlçe Başkanı Uğur Türkmen ve köy halkı ile bir süre sohbet etti.

Solmaz, Gökgözler halkının sorun ve talepleri hakkında da bilgi aldı.

