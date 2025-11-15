Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

DP İl Başkanı Ahmet Damar, mesajında şehitler nedeniyle milli yas ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

“Aziz vatanımızın güvenliği uğruna canlarını feda eden 20 kahraman askerimizin şehadeti, millet olarak hepimizi derin bir yasa boğmuştur. Bu büyük kayıp karşısında devletin en üst düzeyde taziye mesajları yayınlaması yüreklere su serpse de, beklenen milli yas ilanının gerçekleşmemesi, ulusal bir vicdan sorgulamasını tetiklemiştir” diyerek mesajına başlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Milli yas neden ilan edilmedi? sorusu, kamuoyunun en çok tartıştığı ve cevabını aradığı bir mesele haline gelmiştir. Vatan için can veren 20 kahraman şehidimizin acısı, milletin ortak yasıdır. Bu büyük şehadet zincirine rağmen resmi milli yas kararının alınmaması, halkın vicdanını derinden yaralamıştır. Yirmi Türk evladı şehit oldu, neden milli yas yok? sorusu, kamuoyunun en acil cevabını beklediği sorudur” dedi.

Geçmişte uluslararası olaylar için dahi ilan edilen milli yasın, bu vatanın en kıymetli evlatları olan şehitler için esirgenmesinin, kabul edilemez bir tezat oluşturduğunu ifade eden Damar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada yankılanan "milli yas için Arap olmak mı gerek?" şeklindeki acı sitemler, bu kararın, devletin kendi şehitlerine ve onların ailelerine duyduğu saygıyı ve önceliği sorgulattığının en net ifadesidir. Her bir şehidimizin kanı, en yüksek onuru hak etmektedir. Yetkililerin bu kararı yeniden değerlendirmesi, milli vicdanın sesine kulak vermesi ve şehitlerimize yakışır bir onurla yası ilan etmesi beklenmektedir.

Ard arda dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurulmuş, kefenlerine kan bulaştırılmış cennet bekçileri uğurlanırken şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diler, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum.”