Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü’nde yönetim değişikliği yaşandı. İl yönetim kurulu üyesi Kemal Dümenci, görevinden ve partiden istifa etti.

Daha önce CHP Kargı İlçe Başkanı olarak görev yapan Kemal Dümenci, seçimleri kaybetmiş ardından CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında 17 Ekim 2025 tarihinde oluşturulan yönetim kurulunda yer almıştı.

CHP Çorum İl Örgütü, 39. Olağan İl Kongresinin ardından İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında yeni yönetim kurulunu oluşturmuş, görev dağılımını tamamlayarak çalışmalarına tam kadro başlamıştı. Bu süreçte Kemal Dümenci, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.