Dün oynanan Arca Çorum FK-Sarıyer maçının 3.dakikasında yaşanan pozisyon spor gündemine oturdu.

Maçın 3.dakikasında Eze ile Cemali karşı karşıya geldi.

Eze Cemali'yi geçmek isterken Cemali'nin ayağını neredeyse kıracaktı.

Eze Cemali'nin ayağına sert bir şekilde basarken, pozisyon tam gözü önünde olan yardımcı hakem Kadir Akıllı faulün Cemali yaptığı şeklinde bayrak kaldırıyor.

VAR'daki Ümit Öztürk televizyondan izlemesine rağmen görmüyor.

Gözleri önündeki pozisyonu görmekten aciz olan bu hakemlerle lig nasıl yürüyecek.

Bi de utanmadan rakip teknik hoca maç sonu 'hakkımız yendi' diye açıklama yapıyor.

Ya bunlar futboldan anlamıyo, yada kuralları kendilerine göre yorumluyor.

TRT Spor'un ünlü spor yorumcuları Bünyamin Gezer, Tarık Üstün ve Hünkar Mutlu, Teknik Analiz programında karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Emeka Eze ile Cemali Sertel ile yaşanan pozisyonu yorumladı.

Bünyamin Gezer; "Burada kart bile çıkmadı. Şimdi Servet hoca açıklama yapıyor, ‘Benim hakkım yendi’ Ben de diyorum ki, ‘Hocam 4. dakikada 10 kişi kalacaktın’ ifadelerini kullanırken, Hünkar Mutlu ise; "Servet hoca söylediği diğer pozisyonlarda da haklı değil.” şeklinde açıklamasıyla Servet Çetin'in maç sonu yaptığı açıklamalara anlam veremedi.