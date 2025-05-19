Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

CHP’liler, 23 Nisan’da olduğu gibi 19 Mayıs törenlerine katılmayan protokol üyelerini eleştirerek, milli bayramların unutturulmaya çalışıldığını, ancak cumhuriyet sevdalısı yurttaşların buna engel olacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilen törene CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utlu Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile yurttaşlar katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, Atatürk Anıtı’na partinin çelengini sundu.

BİRİNCİ DERECE PROTOKOLÜN

TÖRENE KATILMAMASINA TEPKİ

Törende bir konuşma yapan İl Başkanı Solmaz, birinci derece protokolün törene katılmamasına dikkati çekerek, 23 Nisan’da olduğu gibi bu bayrama da katılmayan protokolün amacını sordu.

Solmaz, özellikle Atatürk’ü anma günü olan bu bayramda da geçen bayramda olduğu gibi devlet protokolünün birinci derecedeki isimlerinin olmamasından dolayı üzüntü içeresinde olduklarını ifade etti.

Solmaz, “devlet büyükleri, birinci derecedeki protokoldeki isimler bu bayramı unutmaya ya da unutturmaya çalışıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ne onun emanetleri, çağdaş Türkiye mücadelesini hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır” diye konuştu.

Solmaz, “19 Mayıs, sıradan bir bayram değildir. Gazi Mustafa Kemal, bu bayramı özellikle Türkiye Cumhuriyetinin geleceği gençlerimize armağan etmiştir. Bu bayramlar, her sene, bir önceki seneden daha büyük bir coşkuyla kutlanacaktır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise; zor zamanlardan geçildiğini dile getirerek, Atatürk’ün bu bayramı gençlere armağan etmesinin önemini bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

Solmaz ve Tahtasız, tüm yurttaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.