FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısında ‘cami’ tartışması yaşandı.

Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi ortasında kalan ve belediye tarafından yıkımı gerçekleştirilen özel bir vakfa ait kaçak yapı dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında tartışmalara neden oldu. Tartışmalar CHP grubunun toplantıyı terk etmesi ile sona erdi.

Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP Gurup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, çağın gereklerine göre imar yapma yetkisinin belediyelerde olduğunu hatırlatarak, “Yeri geldiği zaman cami yapılabilir de yıkılabilir de. Yıkılanın yerine çok daha iyisi de yapılabilir. Bu gayet normaldir. Biz burada Çorum Belediyesi’nin imar yapmamasını eleştirdik. Yeri geldiğinde şartlar ve koşullar izin verdiği ölçüde demek ki camilerde yıkılabiliyormuş. Çorum Belediyesi’nin imar yapmamasını eleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

YAĞBAT, TEK PARTİ DÖNEMİ UYGULAMALARINI HATIRLATTI

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise yaptığı konuşmada yıkımı yapılan kaçak yapı hakkında Belediye Meclisi toplantısında ‘cami’ ibaresinin kullanılmasını kesinlikle kabul etmediklerini belirterek, “Toplantı öncesinde bütün meclis üyelerimizin masasına bu konuyla ilgili bilgilendirme dosyası koyduk. Yıkım günü yapıldığı gibi buradan bir nevi rant devşirme, kendi geçmişleri ile parti geçmişleri ile ilgili orayı aklamak amacıyla o gün bir açıklama yapıldı. Açıklamanın devamında da tekrar edilmesin diye nezaketli bir şekilde tüm meclis üyelerimizin masasına Çorum Valiliği İl Müftülüğünden aldığımız oranın cami olmadığına dair bir bilgilendirme notu koymuş olmamıza ve bunu incelemelerine rağmen halâ meclis kürsüsünde binanın ‘cami’ olarak nitelendirilmesini kabul etmiyoruz. Camiler kamu menfaatinin gerekli gördüğü şekilde yıkılabilir. Ama bu demek değildir ki, bu milletin içerisinde camiye karşı, caminin içerisine karşı, cami düşüncesine karşı bir anlam taşımamaktadır. Çorum Belediyesi’nin ibadethanelerle ilgili olarak nasıl bir tavır içerisinde olduğunu nasıl birleştirici bir çaba içerisinde olduğunu da bütün meclis üyelerimiz biliyorlar. Sadece bu dönem değil önceki dönemlerden itibaren devam eden benzer uygulamalar var. Ama burada kürsüye çıkıp CHP’nin geçmiş dönemdeki yapmış olduğu uygulamaları aklamak amacıyla ‘siz bak cami yıkıyorsunuz’ diyor. Hayır sadece cami yıkılmadı. Tek parti döneminde satışa çıkartılan, yıkılan, ahıra çevrilen, gazino yapılan camiler, bunların hepsi tek parti döneminde oldu. Ben sizi anlayabiliyorum. Öyle bir geçmişi savunmak zorunda kalmak tabiki zor. Buradan siyasi rant devşirmek için cami olmayan bir yere cami demenizin de çok ahlaki olmadığını düşünüyorum. Geçen hafta ilgili vakfın genel merkez yöneticileri de geldiler ve “Burada kamunun menfaati önemlidir. Külliyenin yıkılmasında herhangi bir sorun yoktur” dediler” ifadelerini kullandı.

‘İDDİALARINI İSPAT ETMEZLERSE HER TOPLANTIDA PROTESTO EDECEĞİZ’

CHP’li meclis üyeleri Yağbat’a tepki göstererek söylediklerini ispat etmesini istediler.

CHP Gurup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz da söz alarak Başkan Yardımcısı Yağbat’tan ‘Pavyon yapılan cami’ iddiasını ispat etmesini isteyerek, “AKP’nin iktidara geldiği günden beri AVM yapmak için yıktığı camiler var. Böyle 20 tane cami var. Hafızaları tazeleyin diyor. CHP’nin iktidarı en son 1948’de son bulmuş. Sizi Allah’a havale ediyorum. O belge gelecek yoksa her meclis protesto edileceksiniz” diyerek cevap verdi.

CHP’Lİ ÜYELER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Belediye Meclisi Başkan Vekili İsmail Bölükbaş ise bir CHP milletvekilinin “Bu ezanlar ki ağzımıza ağzımıza inlememeli ve sesi kesilmeli” dediğini belirtti.

Tartışmanın ardından CHP meclis üyeleri kullanılan ifadeleri protesto ederek toplantıyı terk etti.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sonra erdi.

BİNA YIKILDI YOL YAPIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi ortasında kalan kaçak yapı, yıkım kararına dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolmasının ardından yıkılmıştı. Kaçak binanın yıkılmasının ardından ise belediye ekipleri hemen yol yapım çalışmasına başladı.