Çorum Gençlik ve Spor İle futbol hakem camiasının önemli ismi Yusuf Çilingir, Tokat Gençlik ve Spor il Müdürü Çorum’da birlikte görev yaptığı Haşim Eğer’i ziyaret etti.

Çorum’da futbol hakemi olarak birlikte görev yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde birlikte çalışan Yusuf Çilingir ve Haşim Eğer bir araya geldiklerinde hem geçmişi andılar birlikte hatıralarını yenilediler hemde hasret giderdiler,

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ziyareti sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı ‘Çorum’da İl Müdürüm, Futbol hakemliğinde büyüğümüz aynı zamanda aile dostumuz Yusuf Çilingir abim ziyaretimize geldiler. Geçmişe dair hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Vefa dostluğu dünya nimetlerine, değişmemektir’.