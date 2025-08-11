Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran hem sportif hem öğrenim hayatında başarılı bir sporcu olarak örnek teşkil eden milli okçu Sude Tak’ı makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Osmancık Okçuluk kulübü sporcusu Sude Tak bu yıl içerisinde yapılan Türkiye Şampiyonasında üç altın bir gümüş madalya kazanarak Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele etmeyi başarmıştı. Sude Tak bu başarısının yanında öğretim hayatında da büyük bir başarıya imza atarak YKS sınavında Çorum birinciliği kazandı.

Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran, sporun eğitim ve öğretime engel olmadığı aksine katkı verdiğinin en güzel örneğinin Sude Tak olduğunu belinterek kendisini antrenörü ve aynı zamanda babası Hakan Tak’ı tebrik etti,

Demirkıran başarılı sporcunun başarılı öğrenci olabileceğinin güzel bir örneğini oluşturduğu ve rol model olduğu için Sude Tak’ın önemli bir iş yaptığını belirterek kendisine bundan sonraki eğitim ve spor hayatında başarılar diledi ve her zaman destek olacaklarını söyledi.