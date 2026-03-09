illiyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İskilip’te gündeme gelen “Tosya Yolu” tartışmalarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı koordinesinde mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ilçelerde iftar programları düzenlendiği belirtildi. Bu programların ardından geleneksel olarak köy ve mahalle muhtarları ile mesleki oda başkanlarının katılımıyla istişare toplantıları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu toplantılarda muhtarların ve mesleki oda başkanlarının talep ve önerilerini doğrudan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya, belediye başkanlarına ve il genel meclisi üyelerine iletme imkânı bulduğu kaydedildi.

1 Mart 2026 tarihinde İskilip’te düzenlenen iftar programında konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın İskilip’in kalkınması için iki önemli başlığa dikkat çektiği belirtildi. Kayrıcı’nın konuşmasında, ilçenin gelişmesi için öncelikli olarak Organize Sanayi Bölgesi ve Tosya Yolu’nun tamamlanması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Kayrıcı’nın konuşmasında şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

“İskilip’in kalkınması için öncelikli olarak iki şeye ihtiyaç vardır: Organize sanayi ve Tosya yolu. Ben İskilip için, organize sanayi için ve Tosya yolu için gerekirse elimi değil kafamı taşın altına koyarım. Gücüm neye yetiyorsa onu yapacağım. Bu iki proje mutlaka hayata geçirilmeli. Aksi halde İskilip gelişemez, büyüyemez ve göç vermeye devam eder.”

Kayrıcı ayrıca 2000 yılında milletvekili olduğu dönemde Tosya yolunun temelinin atıldığını ancak seçim süreci nedeniyle projenin devam ettirilemediğini hatırlatarak, yeniden bu projeyi hayata geçirmek için çaba göstereceğini dile getirdi.

Açıklamada, iftar programının ardından AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı tarafından yapılan “Tosya yolunu yaparsa AK Parti yapar, kimse rol kapmasın” şeklindeki açıklamanın talihsiz olduğu ifade edildi.

MHP İl Başkanlığı açıklamasında Tosya yolu meselesinin gereksiz bir polemik haline getirilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bizler rol oynamayı bilmeyiz. Rol arkadaşı arayanlar başka kapıya gidebilir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki; Türkiye’ye, bölgemize ve özellikle ilimize yapılacak her hizmeti Cumhur İttifakı yapar. Popülist siyasetten uzak, gerçekçi ve kalıcı eserler bırakacak çalışmalarla gündemde olmayı arzu ediyoruz.”

Açıklama, “Yüce Mevlam bizleri mahcup etmesin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleriyle sona erdi.