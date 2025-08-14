Spor Hizmetleri Müdürü ve Çorum Gençlikspor’un yeni Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu ile aldıkları bayrağı daha iyi yerlere götürmek için yönetim olarak ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Gençlikspor kulübünün illerde sporun gelişimi için önemli bir temel oluşturduğunu belirten Feyyaz Velidedeoğlu ‘Kulüp olarak önceliğimiz alt yapı olacak ve her branşta yetenekli çocuklarımızı bularak onları uzman antrenörler eşliğinde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun içinde İl Müdürlüğü olarak çok iyi bir ekibe sahibiz ve planlamasını yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz.

Tabiki hedefimiz tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor alanlarına çekmek onlar arasından da yetenekli ve kabiliyetle olanları ilimizi ve ülkemizi temsil edecek şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bugüne kadar hizmet eden tüm kulüp yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Bizlerde aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kulüp bünyesinde ilk kez kurduğumuz Eğitim Kültür ve Sosyal İşler ile Basın ve Halkla İlişkiler Kurulları ile birlikte Gençlikspor kulübünü çok daha aktif bir hala getireceğiz’ dedi.

Velidedeoğlu geçen sezon hentbol 2. liginde mücadele eden kız takımının yeni sezonda devam edecek mi sorusu üzerine ise ‘Şu an için bir planlama yapmadık ancak voleybolda Ana ligde yoluna namağlup devam eden bir kız takımımız var. Erkekler ile finallere yükseldiler. Bu kadro içinden yetenekli sporcuları Türk sporuna kazandırmak istiyoruz onunla ilgili planlama yapıyoruz’ dedi.