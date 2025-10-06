Osmancık ilçesinde yaşayan Yasemin ve Hasan Bostancı çifti, SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki çocukları Ege için yürütülen yardım kampanyası sona ermesi nedeniyle teşekkür açıklaması yaptılar.

Kampanya kapsamında 1 milyon 849 bin dolar toplanırken kampanyanın bitişi dolayısıyla ilçede balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.

Minik Ege’nin annesi Yasemin ve babası Hasan Bostancı yaptıkları açıklamada, kendilerine bu zorlu süreçte destek olan herkese teşekkür ederek,

“Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, Nefes Derneği Başkanı Erhan Avcı’ya AHL Park AVM yönetimi adına Gözde Kabasakal’a, Zafer Çarşısı Yönetimi Başkanı Volkan Beye, Yunus 19 AVM’den Mustafa Beye, Nazar Ekmek Fırınına, Çorum yerel basınına, bizlere az çok demeden destek olan yüreği güzel Çorum halkına teşekkür ederiz” dedi.

Yasemin ve Hasan Bostancı, kendi kampanyalarının bittiğini belirterek, “Ortaköylü SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın da bir an önce kampanyasının bitmesini arzuluyoruz. Bizlere göstermiş olduğunuz desteği Mustafa Baran’a da göstermenizi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandılar.