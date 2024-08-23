Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Çocuk Üniversitesi, mezunlarını uğurladı.

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen 2024 Hitit Çocuk Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Bu sene 2013, 2014 ve 2015 doğumlu 67 öğrencinin katıldığı Çocuk Üniversitesinde 2 hafta boyunca 17 farklı alanda ders verildi.

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bu salon birçok heyecana şahit oldu ancak bugün en özelini yaşıyoruz.” dedi.

Hitit Çocuk Üniversitesinde 12 Ağustos’tan bu yana 48 öğretim gönüllüsü tarafından 17 farklı dersin verildiğini kaydeden Rektör Öztürk, şöyle devam etti:

“İki hafta boyunca üniversitemizde misafir ettiğimiz çocuklarımız, anatomiden iş sağlığına, cimnastikten ebruya kadar abilerinin ve ablalarının koskoca bir yıla sığdırdıkları üniversite hayatının deneyimini ufacıkta olsa tadına baktılar. Geleceklerine yön vermek adına attıkları oldukça büyük bir adımın son gününde onları yalnız bırakmadığınız için sizlere şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Hitit Çocuk Üniversitesi mezunlarımızın, bundan 15 yıl sonra da gerçek mezuniyetlerini alkışlamak üzere anne babalarını burada misafir etmekten mutluluk duyacağız.”

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel de Hitit Üniversitesinin başlattığı Çocuk Üniversitesinin tüm ülkeye örnek olacak nitelikte ve güzellikte olduğunu belirtti.

Çocukların ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için Çocuk Üniversitesinin çok değerli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Tuncel, “Çocuklarımız, yaşayarak ve eğlenerek edindikleri yeni bilgi ve birikimlerini eğitimlerinin diğer süreçlerine yansıtma kabiliyeti kazanacaklardır. Tatil döneminde yapılabilecek bu güzel ve faydalı etkinliğe katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Törende konuşma yapan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:

“Ben özellikle büyüklerle yaptığımız programlara nazaran daha çok enerji aldığımı ve şu an da çok mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çocuklarımız için hep beraber canla başla uğraşmak zorundayız. Görevim itibari ile üçüncü ilde çalışıyorum. Böyle bir faaliyeti ilk defa burada gördüm ve özellikle bu güzel faaliyetten dolayı Rektör hocam başta olmak üzere yardımcılarını ve tüm ekibi kutluyorum. İki haftanın da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Aileleri ve çocukları kutluyorum. Çok iyi bir gelecek diliyorum.”

Törende Hitit Çocuk Üniversitesinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan akademik ve idari personele teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler diplomalarını alarak kep attı.