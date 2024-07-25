İl Spor Merkezleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren Judocular hem çocukları spora alıştırmak ve aralarından yetenekli olanları ise Türk sporuna kazandırmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyorlar.

Çorum Judosuna uzun yıllardır antrenör ve il temsilcisi olarak hizmet veren Hüseyin Üstündağ aynı hırs ve azimle çalışmalarına devam ediyor. Mahmut Atalay Judo Salonu ile birlikte Tevfik Kış Spor Saloru ve Dumlupınar İlkokulu’nda çalışmalarını antrenör Hakan Taştan ile birlikte sürdüren judocular hem iyi bir insan hem de iyi bir sporcu olmak için çalışıyorlar.

Mahmut Atalay Judo Salonunda haftanın beş günü tamamen ücretsiz olarak 114 kayıtlı öğrenci judo çalışmalarına katılıyor. Judo çalışmalarını 5. Kademe Teknik Direktör ve 6. Dan Siyah Kemer sahibi Hüseyin Üstündağ ve 4. Kademe Baş Antrenör 4. Dan Siyah Kemer sahibi Hakan Taştan yönetiminde yapılan çalışmalarda yetenekli olanlara özel ayrı derslerde veriliyor.

Gençlikspor Judo çalışmalarını sürdüren Üstündağ ve Taştan Judo sayesinde Çocuklar hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişimlerini destekleyici bir ortamda bulunduklarını belirterek ‘Jjudo sadece bir savunma sanatı değilaynı zamanda çocukların ve gençlerin karakter gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Bu spor dalı, saldırmak yerine rakibin saldırısını etkisiz hale getirmeyi amaçlar ve bunu yaparken de çocuklara saygı, nezaket, taktir, disiplin, cesaret, dostluk, kendine hakim olma, tevazu gösterme, dayanışma ve kendini kontrol etme gibi değerleri öğretir.

Velilere tavsiyede bulunan Taştan ve Üstündağ, çocukların özgüven sorunlarını çözmek ve sosyal becerilerini geliştirmek için judo sporuna yönlendirilmesini öneriyorlar.

Antrenörler Devletin, judo yapan ve başarı elde eden sporculara maddi destek sunduğunu, derece yapan sporcuların yaş sınırlaması olmaksızın maaşa bağlandığını ve milli takıma giren sporcuların üniversiteye girerken yardımcı olacağını belirtiyor.

Hakan Taştan ve Hüseyin Üstündağ, judo sporunun okullarda daha yaygın hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak,sporun çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve gelecekte başarılı bireyler olmalarına katkı sağladığını ifade ediyorlar. Judo Sporu gençlere karakter gelişimi üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu, çocuklara ve toplumun bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.