Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Zümrüt Halı Yıkama Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara yönelik bir oyun organize etti.

“Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyun, Zümrüt Halı firmasının sponsorluğunda çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyun, Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda çocukların beğenisine sunuldu.

Hayvan sevgisi, ormanların korunması, dostluk ve sağlıklı yaşam ile ilgili mesajların verildiği oyun, Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi üzerine yazılmış.

Çocuklar oyun sırasında; Yaramaz Tavşanın arkadaşları Bay Ayı ve Kurnaz Tilki ile Avcıyı durdurmak için verdiği amansız mücadeleye tanıklık etti.

Eğlenceli ve komik anların yer aldığı oyuna zaman zaman izleyiciler de dahil oldu.

Zümrüt Halı Yıkama İşletme Sahibi Fatih Yılmaz, “şehrimize ve şehrimizin çocuklarına değer veriyoruz. Çocuklarımız için sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir tiyatro gösterisi projesi hayata geçirmek istedik ve bu bağlamda Çorum Çocuk Tiyatrosu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda böyle bir projeye başladık. Umarım çocuklarımızın yüzünde mutluluk oluşmasına katkımız olmuştur. Çocuklar gülerse dünya güler” dedi.

Oyunun ardından tiyatro ekibine çiçek takdim eden Fatih Yılmaz, yaptığı konuşmada; Zümrüt Halı Yıkama firmasının hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

Yılmaz, oyunu izlemek üzere salona gelen tüm çocuklara ve ailelerine, başarılı bir performansla güzel bir oyun sergileyen Çorum Çocuk Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.

Oyunda; Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Şevval Şahin (Tilki), Yunus Emre Bayram (Bay Ayı) rol alırken, teknik altyapı ise Rüveyda Melek Ünal’a ait.