Yeni İçişleri Bakanı, eski Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği görevinden ayrılarak Ankara'ya hareket etmeden önce ilk mesajını verdi. İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, vali olarak görev yaptığı Erzurum'da basın mensuplarına konuştu. Çiftçi, atamanın ardından yaptığı ilk açıklamasında Erzurum halkına teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, "Erzurum'daki 2,5 yıllık görevim sona erdi. Görevimi yapmış olduğumun verdiği huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Sorumluluğu ağır bir görevi üstelenmiş bulunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bu gece yayımlanan kararnameyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın atama kararnamesi doğrultusunda, iki buçuk yıllık görev sürem sona ermiş oluyor. Erzurum’a geldik. Burada hiç yabancılık çekmedik. İki buçuk yıl boyunca şanla, şerefle görev yaptık. Dadaşları çok sevdik burada. Ama her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi mutlaka bir de sonu var. Dolayısıyla bugün itibarıyla Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum.

Burada görev yaptığımız süre boyunca, mümkün mertebe ilimizin emniyetini ve asayişini düzeltmeye, narkotik suçlarla ve düzensiz göçle mücadele etmeye gayret ettik. En son şubat ayında yaptığım açıklamayla da üç yıllık verilerde bir iyileşme sağladığımızı ifade etmiştim. En azından devralmış olduğum hizmet bayrağını daha iyi bir noktada bırakarak buradan ayrılıyorum.

"GÖREVİMİ YAPMIŞ OLMANIN VERDİĞİ HUZURLA ERZURUM’DAN AYRILIYORUM"

Buradan sadece fiziken ayrılıyorum; kalbimi dadaşlara bırakarak gidiyorum. Çok üzülmüyorum. Bir halk manisinde de denildiği gibi:

“Dereler dolmasaydı, çiçekler solmasaydı, ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasaydı.”

Şu anda tam ayrılığın arefesindeyim. Ama dediğim gibi, inşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum’u, Erzurumluları ve dadaşları unutmayacağız. Kalbimizin müstesna bir yerinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Erzurum da bizi çok sevdi. Özellikle dışarıda yoğun bir kalabalık var. Hüzünlüyüm, ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var. Ama öte taraftan da görevimi yapmış olmanın verdiği huzurla Erzurum’dan ayrılıyorum.

Burada görev yaptığım süre zarfında ilimizin üretimini, istihdamını, emniyetini ve asayişini geliştirmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösterdik. Ben üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılırken, görev yaptığım süre boyunca bana yardım ve desteklerini esirgemeyen Sayın milletvekillerimize, garnizon komutanımıza, kolordu komutanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına ve yakın mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaşlara da teşekkür ediyorum. Bana hakikaten burada kucaklarını açtılar, hüsnükabul gösterdiler. Görev yapmış olmanın verdiği huzurla Erzurum’dan ayrılıyorum.

"SORUMLULUĞU AĞIR BİR GÖREVİ DE ÜSTLENMİŞ OLDUM"

İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı bütün Erzurumlulardan ve dadaşlardan dua bekliyorum. Çünkü üstlendiğimiz görev hakikaten çok ağır bir görev. Allah yar ve yardımcımız olsun.

İnşallah İçişleri Bakanlığında da, 81 ilimizle birlikte, ilimizde emniyet ve asayişi nasıl daha iyi bir noktaya taşıdıysak, aynı şekilde bakanlığımız bünyesinde de hizmetlerimizi tüm memleket sathına yaymak suretiyle; kişilere karşı işlenen suçlarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, narkotik suçlarla mücadelede ve düzensiz göçle mücadelede elimizden geldiği kadar, durmaksızın ve bütün gayretimizle çalışacağız. Gayret edeceğiz."