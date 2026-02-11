Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT 2026 kapsamında Türkiye’ye gelen uluslararası turizm acentesi temsilcilerinin ikinci grubu, Çorum’da tarihi ve kültürel alanları gezdi.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım programı çerçevesinde kente gelen ikinci grup acente temsilcileri; Şehir Müzesi, Çorum Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı, Dikiciler Arastası ve Velipaşa Hanı gibi simge mekanları ziyaret etti.

Program kapsamında katılımcılara, kentin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra yürütülen koruma, restorasyon ve tanıtım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turizm acentesi temsilcilerinin, 12 Şubat’a kadar üç ayrı grup halinde Çorum’daki ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.