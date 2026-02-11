İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan, haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Böylece yedieminlerde yıllardır yatan araçlara ilişkin yeni düzenlemenin yapılması bekleniyor. ÖTV'siz araç alımına ilişkin Meclis komisyonunda görüşülen kanun teklifi de heyecan yarattı.

Türkiye'de haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ Resmi Gazete'de yapılan duyuruyla yürürlükten kaldırıldı.

BİNLERCE ARACI İLGİLENDİRİYOR

Yedieminlerde uzun yıllardır yatan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte bu araçlara ne olacağı beklentisi de ortaya çıkmaya başladı. Özel Tüketim Vergisiz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.

YEDİEMİNLER DOLUP TAŞMIŞTI

Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araç uzun yıllardır çürümeye yüz tutmuştu.

Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bu araçların trafiğe kazandırılacağı ve araç fiyatlarının sert düşüş yaşayacağını iddia eden uzmanlar da ortaya çıkmıştı ancak fiyatlarda değişiklik aksine yükseliş meydana gelmişti.

YENİ DÜZENLEME YAPILMASI BEKLENİYOR

Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.