Çorum 'da eczanelerde görev alacak nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen FARMAHANE Projesi kapsamında belirlenen 30 kursiyer için eğitimler başladı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Eczacı Odası ile Çorum Belediyesi iş birliğince yürütülen Eczacı Kalfası ve Meslek Edindirme Programına yapılan başvurular arasından, mülakat ve uygulamalı sınavlar sonucunda 30 asil ve 10 yedek aday belirlendi.

Adaylar, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi'nde (ÇOKİŞ) 5 gün süren mülakat sürecinde sözlü değerlendirmelerin yanı sıra bilgisayar ortamında uygulamalı sınava tabi tutuldu. Mülakat süreci, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile Eczacı Çelebi Ayvaz'ın denetiminde gerçekleştirildi.

Seçilen 30 kursiyer, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla eğitimlerine başladı. 8 hafta sürecek eğitim programının sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyerler, belge almaya hak kazanarak eczanelerde istihdam edilme imkanı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, FARMAHANE Projesi'nin toplum sağlığını önceleyen ve yerel kalkınmaya katkı sunan güçlü bir iş birliği modeli olduğunu belirtti. Afacan, iyi yetişmiş eczane personelinin hizmet kalitesi ve hasta güvenliği açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.