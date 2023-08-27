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2-1'lik Göztepe galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Göztepe gibi büyük bir camiayı İzmir'de yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek;

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Biz bu ligde daha yeniyiz. Kendi haddimizi bilerek oynadığımızda, rakibimizi ciddiye aldığımızda bu skorları her zaman elde edebiliriz. Geçen hafta sanki ilk hafta 3-0'lık galibiyetin vermiş olduğu biraz kibir vardı. Onun cezasını geçen hafta ödedik. Bu hafta daha disiplinli oynadık. Rakibimizin kanat ortalarını kullanacağını ve defans arkasına atılacak toplarla tehlikeli geleceklerini biliyorduk. Çok büyük bir camiayı burda yenmeyi başardık. Açıkcası çok mutlu olduk ama Göztepe'nin bende apayrı bir yeri var. Onlara da geçmiş olsun diliyor ve başarılar diliyorum." dedi

TAM'DAN CİDDİYET VURGUSU

Önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçı ile ilgili de konuşan Tam, oyun ciddiyeti vurgusu yaparak;

"Önümüzde Çorum'da oynayacağımız Gençlerbirliği maçı var. Gençlerbirliği de çok iyi bir başlangıç yaptı. Henüz mağlubiyetleri yok. İşimizi ciddiye almamız gerektiğinin farkındayız. Bunun üzerine çok kafa yorduk. Özeleştiri de yaptık. İşimizi ciddiye almazsak her takım birbirinde puan alabiliyor. Daha takımlar oturmadı. O yüzden en iyi performansı koyacak şekilde hazırlanmamız gereliyor. Umarım Gençlerbirliği maçı da istediğimiz gibi gelişir." şeklinde konuştu