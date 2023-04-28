Çorum Belediyesi, baraj etrafında yaptığı düzenlemeyle bölgeyi vatandaşların rahatlıkla piknik yapabileceği bir cazibe alanı haline getiriyor. Belediye, baraj mesire alanına girişlerde güvenliği de sağlayacak, alkol tüketimine izin vermeyecek.

Çomar Barajı mesire alanının doğal güzelliğini korumak üzere çalışma başlatan Çorum Belediyesi, bölgeyi vatandaşların keyifli vakit geçireceği bir alana çeviriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çomar Barajı mesire alanının, ağaçlandırması, kamelyaları, çere düzenlemesi ve aktivite alanlarıyla Çorum’a yakışır hale geleceğini söyledi.

Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz

Başkan Aşgın “Hemşehrilerimiz yıllardır Çomar Barajı etrafındaki mesire alanlarının şehrimize yakışmadığı, hijyen bakımından sorunlar olduğu dile getiriliyordu. Bir de bunun üzerine Çomar Barajının etrafında ciddi bir kaçak yapılaşma her geçen gün artıyordu. Kaçak yapının burada son bulması ve Çomar Barajı etrafının güzelleştirilmesi amacıyla kaçak yapıları yıkmaya başladık. Mahkemenin yıkıma karar verdiği, üzerinde yürütmeyi durdurma gibi tedbirin olmadığı tüm kaçak yapıları yıktık ve hukuki zemin çerçevesinde yıkmaya da devam edeceğiz. Asla su havzamızın etrafında bir kaçak yapılaşmaya razı değiliz ve buna da müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Aktivite alanları yapılıyor

Çomar Barajı mesire alanının hafta sonları piknik yapmak için tercih edilen mekanlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “Burada barbekü alanı yoktu. Ağaçların olmadığı kısımlarda gölgelikle ilgili sorunlar vardı. Otopark sorunları vardı. Maalesef hemşehrilerimiz burayı buldukları gibi bırakmadıkları için de her taraf çöp içerisindeydi. Biz bu bölge için radikal bir karar aldık ve güzelleştirmeye karar verdik. Seyir alanımızın önlerine farklı türlerde ağaçlarımızı diktik. Bisiklet ve yürüyüş ortamları hazırlanacak. Burayı seyirlik bir alan haline getirdik. Etrafa oturmak için bankları yerleştirdik ve otopark alanı oluşturduk. Lavabo ve tuvaletler görevlilerimizin gözetiminde olacak, hijyen konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Hemşehirilerimiz suyun ve yeşilin güzelliğini buradan görecekler.

Güvenlik sağlanacak, alkol tüketimine izin verilmeyecek

Çorum Belediyesi baraj mesire alanındaki güvenlik sorununa da çözüm getirecek. Mesire alanını etrafını kapatacaklarını ve giriş çıkışların güvenilir bir şekilde sağlanacağını açıklayan Başkan Aşgın “Belirli saatlerde buraya girişe izin vereceğiz. Bu bölgede alkol tüketimine de müsaade edilmeyecek.Aileler çocuklarıyla birlikte rahatlıkla pikniklerini yapabilecekler. Hemşehrilerimiz hiçbir rahatsızlık duymadan belediyemizin gözetiminde ve imkanları ile burada hoşça vakit geçirecekler.” dedi.

Lavanta kokuları her yeri saracak

Baraj etrafında yaptıkları düzenlemenin yalnızca mesire alanıyla sınırlı olmadığını da açıklayan Başkan Aşgın, “Barajın her yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın fidanlık olarak bildiği kısmı lavanta bahçesine çevirdik. Hemşehrilerimiz lavanta kokularının içerisinde de güzelce vakit geçirecekler. Heyecanımızı, aşkımızı, enerjimizi bu şehrin daha yaşanabilir, daha modern bir hale gelmesi için harcamaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.