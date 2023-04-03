FATİH BATTAR

Çorum’un önemli mesire ve dinlenme alanları arasında yer alan Çomar Barajı’nın etrafı, yapılacak yeni düzenlemelerle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çorum’da vatandaşların piknik yapmak ve aileleri ile hoşca vakit geçirmek için ziyaret ettiği Çomar Barajı’na Çorum Belediyesi el attı.

Yıllardır vatandaşların ısrarla düzenleme beklediği Çomar Barajı’nın etrafı yapılacak projelerle kente yakışır bir hale getirilecek.

Proje kapsamında Çomar Barajı etrafına bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark alanları, barbeküler ve yeni kameriyeler yapılması planlanıyor.

Çomar Barajı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; Çorum (Çomar) Barajımızın etrafı yenileniyor, çok değişiyor, çok güzelleşiyor. Yeni kameriyeler, yeni barbeküler, yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, yeni otopark alanları, yeni, yeni, yeni...” ifadelerini kullandı