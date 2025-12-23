Çorum Belediyesi, Çepni Mahallesi sınırları içerisinde kalan bazı bölgelerde, mevcut yer üstü çöp konteynerlerini el değmeden çöp atılabilen, hijyenik, estetik ve modern yeni nesil konteynerlerle değiştiriyor.

Şehrin temizliği konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi, eski tip ve kapasitesi daha küçük olan çöp konteynerlerinin yerine, daha büyük hacimli ve kullanım açısından vatandaşlara kolaylık sağlayan yeni konteynerlerin yerleştirilmesine başladı.

Belediye ekipleri, hem görüntü kirliliğinin önüne geçmek hem de atıkların daha verimli şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla daha büyük kapasiteli konteynerleri belirlenen noktalara yerleştiriyor. Bu uygulama ile çöp toplama ve taşıma maliyetlerinin azaltılması, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Yeni nesil konteynerler sayesinde vatandaşlar çöplerini el değmeden konteyner içine atabilecek. Kendiliğinden kapanan sistemle donatılan ve büyük hacme sahip konteynerler, koku oluşumunu ve karasinek gibi olumsuzlukları da önemli ölçüde azaltacak.