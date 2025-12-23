2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınan Kışlacık Pırasası’nın hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programına Mecitözü İlçe Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Hasan Taş ve üreticiler katıldı.

Mecitözü'nün ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olan Kışlacık Pırasasının hem ulusal düzeyde tanınırlığını artırılması hem de üreticilerin emeğinin korunması hedefleniyor.

DİĞER PIRASALARDAN FARKLI

Kışlacık Pırasası, üretim şekli ve içeriğiyle muadillerinden farklı.

Kışlacık köyünde yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip alternatif bitki olan Kışlacık pırasası, yörede tanınan bir sebze olarak Kışlacık’ta yoğun bir şekilde ticari amaçlı olarak uzun yıllardır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kışlacık pırasasının gövde kısmı hafif yumuşak ve beyaz olup gevrek bir yapı kazanmıştır.

Çorum, Mecitözü, çevre il ve ilçelerdeki pazarlarında tanınmış olan Kışlacık pırasası, Mecitözü ilçesinin de tanıtımına katkı sağlamaktadır.

Pırasa A, E, B1, B2 ve C vitaminleri, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineralleri bolca içermektedir. Sağlıklı beslemede ön plana çıkan pırasa bitkisi çeşitli hastalıklara iyi gelmekte.