Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'yi ziyaret ederek, Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı'dan yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı seçilmesi halinde spor dostu bir belediye olacaklarını ve şehirdeki spor yatırımlarını artıracaklarını ifade eden Çöphüseyinoğlu, Çorum'un amatör sporda daha iyi yerlere gelmesini istediğini ve bu yüzden spora daha çok yatırım yapacaklarını söyledi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu gibi daha sağlıklı yetişmelerine de olanak sağladığını vurgulayan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, şehre kazandıracakları yeni tesislerle gençleri spora teşvik edecekleri gibi futbol dışındaki diğer branşları da unutmayacaklarını ve Çorum'u ulusal ve uluslararası müsabakalar için hazır hale getireceklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise, federasyonları bünyesinde 72 kulüp bulunduğunu ve bu sayısının son yıllarda giderek artmasından dolayı Çorum'da mevcut bulunan spor tesislerinin yetersiz olduğunu söyledi.

Amatör sporda Çorum'un daha iyi yerlere gelmesini istediklerini kaydeden Ferhat Arıcı, belediyeden her mahalleye nizami sentetik futbol sahası başta olmak üzere basketbol ve voleybol sahaları yapmasını beklediklerini ifade etti.

Arıcı ayrıca, Çorum'da 15 bin lisanslı sporcu olduğunu da sözlerine ekledi.

ASKF Başkanı ve Federasyon yöneticilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu'na ziyarette İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile parti yöneticileri eşlik etti.