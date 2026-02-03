Türkiye genelinde yürütülen iş birliği kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına destek veren Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER), mezun ve mensuplarını kan bağışı etkinliğine destek vermeye davet etti.

ÇORİMDER, Türk Kızılay Çorum Şubesi ile birlikte 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00 ile 18.00 arasında Kadeş Meydanı’nda gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinmiş bir camianın mensupları olduklarını belirterek, “Bu anlayışla; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak Türk Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlatıyoruz” dedi.

Bu seferberliği yalnızca bir kampanya olarak değil; uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacak güçlü bir toplumsal çağrı olarak gördüklerini dile getiren Ayhan Boyraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ÖNDER’in yaygın teşkilat yapısı ve gönüllü gücü ile Türk Kızılay’ın kurumsal tecrübesini bir araya getirerek, 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu çalışma ile ülkemizin dört bir yanında kalıcı bir iyilik hareketi başlatmayı hedefliyoruz.

81 ilde faaliyet gösteren 680 derneği bünyesinde barındıran ÖNDER ailesi olarak, teşkilatımızın gücünü ve gönüllülük ruhunu “İyilik Kanımızda Var” sloganıyla sahaya taşımaya hazırlanıyoruz.

Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe derneklerimizin aktif katılımıyla yürütülecek çalışmalar sayesinde, kan bağışı noktalarının her ilde daha görünür ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlayacak; iyiliği birlikte çoğaltacağız.

Biz inanıyoruz ki insan hayatına dokunan her çalışma, aynı zamanda kardeşliğin, merhametin ve sorumluluğun ifadesidir. İnancımızdan ve medeniyet değerlerimizden beslenen yardımlaşma anlayışıyla kan bağışını yalnızca bir gönüllülük faaliyeti olarak değil; insanî ve ahlâkî bir görev olarak görüyoruz. İmam hatip camiası olarak mazlumun, ihtiyaç sahibinin ve hayat mücadelesi veren her insanın yanında durmayı bir emanet olarak kabul ediyoruz.

Bu kapsamda, imam hatip mezunlarımızı ve mensuplarımızı kapsayan geniş gönüllü ağımız aracılığıyla kan bağışına katılımı artırmayı amaçlıyoruz. Gönüllülerimizi Türkiye genelindeki Kızılay kan bağışı noktalarına yönlendirerek düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda gönüllülük bilincini güçlendirmeyi, toplumsal sorumluluk duygusunu yaygınlaştırmayı ve iyilik merkezli bir farkındalık oluşturmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Kan bağışının hayati önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, bu kampanyanın temel hedeflerinden biridir.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla düzenli bağış alışkanlığını teşvik etmeyi; her bağışın üç hayat kurtardığı bilincini yaygınlaştırmayı ve bu bilinci kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Türk Kızılay’ımız tarafından her bağışçımız adına dikilen üç fidanla da çevre ve doğaya olan duyarlılığımızı ortaya koyacağız.

Bu kampanyanın sağlık sistemine katkı sunmanın ötesinde, ülkemizde örnek bir dayanışma ve iyilik hareketine dönüşmesini arzu ediyoruz.

Bizler, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak; bu anlamlı seferberlik vesilesiyle başta imam hatip camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına destek olmaya davet ediyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Gelin, bir ünite kan bağışı ile üç cana umut, doğaya da nefes olalım. Dayanışma, yardımlaşma ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu çalışmanın, insan hayatına dokunan kalıcı iyiliklere vesile olmasını temenni ediyor; tüm gönüllülerimizi bu hayra ortak olmaya çağırıyoruz.”