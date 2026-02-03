CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti binasında 1 Şubat Pazar günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 86'ıncısı gerçekleştirilen "Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çorum tarihinin en büyük mitinginin yaptıklarını belirten Solmaz, halkın umudu olduklarını ve bu umudun liderinin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu bir kez da Çorum’dan tüm Türkiye’ye ilan ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın, toplumun tüm kesimlerinin kurtuluşunu, ülkenin aydınlık geleceğe kavuşmasını sağlayacak tek örgütlü güç haline geldiğini ifade eden Solmaz; “Toplumun tek umudu, CHP etrafında yapılacak birleşik bir mücadele ile iktidar olmaktır. Çorum’da düzenlediğimiz miting ise bir yandan tarihe altın harflerle yazılmış, bir yandan da Cumhuriyet sevdalılarının iktidar yürüyüşünü müjdelemiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Çorum’da gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde meydanı, sokakları, caddeleri hınca hınç doldurarak iktidar yürüyüşüne tanıklık eden, Hitit Uygarlığının başkenti olan ilimizde tarihi bir mitinge imza atan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Mitingimize katılarak destek veren halkımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, diğer siyasi parti üyelerine, güvenliğin sağlanmasında desteğini esirgemeyen ve görevini layıkıyla yerine getiren tüm emniyet teşkilatımıza, partimizin tüm kademelerine, genel merkez temsilcilerine, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ederken, dünyanın merkezi Çorum’dan iktidar yürüyüşünü ateşleyen Genel Başkanımız Özgür Özel’e saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.” dedi

Konuşmasında AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve AK Parti yöneticilerinin miting ile ilgili eleştirilerine de yanıt veren Solmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Partimizin 86.’sını düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine olan ilgi ve katılım başta iktidar partisini ve bazı muhalif kesimleri rahatsız etmiş olacak ki, mitingin hemen ardından sayı tespiti yapmaya, otobüs-minibüs saymaya başlamış, mitingin ihtişamını gölgede bırakmanın çabası içerisine girmiştir. Çorum’a hizmet getiremeyen, ekonomiyi felce uğratan, halkımızın alım gücünü düşürerek sefaletle karşı karşıya bırakan, emekçinin, işçinin, emeklinin, üreticinin hakkını veremeyen, ama bu arada da saray konforundan ödün vermeyen, itibardan tasarruf etmeyen, israf ve usulsüz ihalelerle ekonominin önünü tıkayan iktidar partisinin temsilcilerinin, ilimizde düzenlenen yoğun katılımlı mitingimize çamur atmaya başladığına şahit oluyoruz. Halkın içerisine çıkacak dermanları kalmamış, ilk seçimde gideceklerini anlayan bu kişilerin, halkın hiçbir zorlama olmadan, kendi iradeleriyle katıldıkları mitingimizi eleştirmelerini doğal karşılıyoruz. Ancak ne var ki; bizlere Kadeş Barış Meydanını miting için vermeyen, bu meydanın miting alanı olarak kapsam dışı bırakıldığını söyleyen yöneticiler, Kadeş’te miting yapamadığımızı, korktuğumuzu ifade edecek kadar da düşmüştür. Kadeş meydanının miting alanı dışına çıkarıldığından bihaber olan iktidar partisinin temsilcileri, gülünç duruma düşmüştür. İyi ki Kadeş Meydanını bize vermemişler, çünkü buraya sığmazdık. Kadeş Meydanının alabileceği kalabalığın 5-6 katını toplayabilen Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Abide Meydanında onbinlerce vatandaşımıza hitap eden Genel Başkanımız, Çorum’da örnek bir mitinge imza atmıştır. Elbette ki çevre illerden il başkanları, milletvekilleri ve parti teşkilatlarından da katılım olmuştur. Ankara’daki Çorumlulardan mitingimize katılım sağlandı. Ankara ve İstanbul’dan parti temsilcilerimiz ve konuklarımız Çorum’a geldi. Bu durum tüm siyasi partilerde yaşanan doğal bir durumdur. Konukların sayısı mitingin görüntüsünü değiştirecek boyutta değildir. Çorum halkı kendi iradeleri ile mitinge akın etmiş, hak-hukuk ve adalet mücadelemize omuz vermiştir.

Tutuklu olan belediye başkanlarımızın durumunu ise halkımız çok iyi bilmektedir. Adaletin zedelendiği, “suç bulamazsan uydur” mantığının hakim olduğu bir dönemi yaşadık ve yaşıyoruz. Tüm baskı ve zulüm politikalarına karşı alnımızın ak, başımızın dik olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Cumhuriyet sevdalılarının, Atatürk sevdalılarının, demokrasi aşıklarının, emekçi halkımızın iktidar olduğu günlerde buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyor, toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.”